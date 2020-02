La lista degli orrori di Pezzella: un 2020 incomprensibile per il capitano viola. Ma stavolta una collaborazione da incubo con Caceres

Passano le partite ma German Pezzella la sua serenità e continuità proprio non riesce a trovarla: in questo 2020 il capitano viola è stato decisivo in quasi tutte le partite, fondamentale nella vittoria contro la Spal ma purtroppo a favore degli avversari nella gran parte degli altri casi. Ieri sera l’ultimo, stavolta con la collaborazione di Caceres: il colpo di petto dell’uruguaiano è quantomeno avventato ma poi il numero 20 si ferma a pensare e a guardare un pallone vagante in mezzo all’area di rigore, quasi avesse il sospetto di essere isolato o la speranza che lo stesso Caceres tornasse poi a spazzare il pallone. Il gol di Rebic è nato così, con i due a guardarsi negli occhi mentre il croato segnava. Gli altri errori piuttosto clamorosi, tra Inter (fine 2019 ma lì Lukaku graziò la Fiorentina), Bologna, Genoa e il rigore sfortunato contro la Juve fanno di questi due mesi forse la peggior fase della sua carriera. La squadra viola ha bisogno di ritrovare il suo centrale, che mai aveva infilato una serie così negativa nei due anni precedenti, un trend che rischia di diventare di difficile sopportazione per una formazione che già segna con gran difficoltà.