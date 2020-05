La luce in fondo al tunnel di Pradè: una scelta giusta al momento giusto

Commisso lo aveva scelto quest’estate per costruire la nuova Fiorentina e ora lo ha confermato. Dallo stesso direttore sportivo viola Daniele Pradè è arrivata la notizia del prolungamento del contratto che lo lega alla società gigliata. Continuerà dunque il lavoro del DS romano a Firenze, con un percorso che è ri-cominciato la scorsa estate e proseguito a gennaio, con l’arrivo in viola di nomi del calibro di Ribery, Amrabat, Duncan e molti altri.

Il punto di svolta che si aspettano tutti sarà la prossima finestra di mercato e cambiare idea a poche settimane dall’inizio del calciomercato sarebbe stato rischioso. La decisione di Commisso di continuare con Pradè la Fiorentina l’ha comunicata al dirigente in un momento di difficoltà per tutti, ma soprattutto per lui e per la sua famiglia, che si sono trovati a lottare contro il Coronavirus. Una decisione che lui stesso ha definito “commovente”. Una gesto bellissimo, in un momento delicato. Chapeau.