La luce rossa dell’allarme suona alla voce attaccanti. I dubbi di Italiano e attenzione al mercato

La questione mercato, intesa come rivoluzione di gennaio, non rientra nei programmi della Fiorentina. Ma quella attaccanti è invece sul tavolo della dirigenza.

Su La Nazione che questo è un argomento che in casa viola tiene accesa la luce rossa dell’allarme. Jovic è il centravanti gigliato che sta meglio. Italiano sembra aver trovato una strada a livello tattico, sperimentata nella fase finale dell’amichevole con il Monaco. L’allenatore anziché mettere in atto una staffetta fra Cabral (schierato titolare) e Jovic (partito dalla panchina), ha provato i due attaccanti insieme ma nel 4-2-3-1, con il serbo trequartista e il brasiliano come punta centrale.

E attenzione alle sorprese: se mai qualcuno dovesse trattare il trasferimento di Cabral, la Fiorentina dovrà per forza portarsi a casa un nuovo centravanti.