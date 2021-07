La lunga attesa di Ribery: ripresi i contatti con un club ligure

È passato quasi un mese dall’ufficialità dell’addio di Franck Ribery alla Fiorentina. Il trequartista francese, che nei giorni scorsi si è duramente allenato assieme all’ex compagno di squadra David Alaba, è ancora svincolato ed è in attesa della proposta giusta. La sua volontà, però, è chiara: FR7 vuole rimanere in Italia, ma non è disposto a scendere in Serie B.

Per il momento, come riporta La Nazione, ha messo in stand-by le proposte di Monza e Parma. Nelle ultime ore, inoltre, sarebbero ripresi i contatti con la Sampdoria. Se i blucerchiati metteranno sul piatto la giusta offerta, allora nelle prossime settimane Ribery potrebbe veramente approdare nel capoluogo ligure.