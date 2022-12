La lunga lista di nomi portata in dote da Burdisso. Il primo da seguire con attenzione, gioca in Francia

La missione in Qatar del direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha portato in dote al club un lungo elenco di nomi e tanti spunti sui quali riflettere in chiave mercato a partire già da gennaio.

Secondo quanto scritto stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, Burdisso ha avuto l’opportunità di valutare di persona sia la prova (modesta) di Milenkovic in Camerun-Serbia sia quelle (eccellenti) di Amrabat nelle due sfide del Marocco con Belgio e Canada, dove si è messo in mostra l’esterno classe ’93 Sofiane Boufal, di proprietà dell’Angers. Lui è il primo nome da seguire con attenzione.

Martedì invece ha visionato Ecuador-Senegal (e in particolare il mattatore del Mondiale dei sudamericani, Enner Valencia del Fenerbahçe) e nello stesso giorno, anche Iran-Stati Uniti, dove ha visto all’opera sia Yunus Musah del Valencia, che Tyler Adams del Leeds, il cui costo però oggi pare inaccessibile. Gli slot per tesserare extracomunitari sono esauriti, ma la Fiorentina potrebbe tornare più avanti su questi profili.