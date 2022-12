La maglia bianca con la “V” viola non sarà più a norma dalla prossima stagione: ecco le nuove regole sulle divise in Serie A

Novità in arrivo per quanto riguarda il regolamento sulle maglie da gioco delle squadre di Serie A, che ovviamente riguarda da vicino anche la Fiorentina. Come riportato da Calcio e Finanza, a partire dalla prossima stagione 2023/24 i club dovranno prevedere – in caso di divise da trasferta con maglia e pantaloncini/calzettoni di colori diversi – anche dei kit a tinta unita in modo da facilitare le combinazioni con le formazioni avversarie. Ad esempio la Fiorentina, che quest’anno in trasferta gioca solitamente con maglia bianca e pantaloncini viola, dovrà produrre anche dei pantaloncini bianchi in modo da poter giocare in total white qualora fosse necessario.

Cambia anche il numero di divise previste per i portieri, che dovranno essere almeno tre e di colori chiaramente diversi sia tra di loro sia rispetto a quelle dei giocatori di movimento. Infine, eventuali elementi decorativi sulle maglie non dovranno contenere lettere o numeri, ma soprattutto non potranno essere di colore diverso rispetto alla maglia ma solo tono su tono. Sempre tornando all’esempio della Fiorentina una maglia da trasferta come quella di quest’anno, bianca con la “V” viola, non potrà più essere utilizzata nella prossima stagione.