La maglia di Astori messa all’asta per l’ospedale di Bergamo

Altra nuova iniziativa per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per far fronte all’epidemia di Coronavirus, epidemia che proprio in Lombardia sta segnando un numero spropositato di decessi. Oggi è il giorno del difensore del Cittadella Romano Perticone che ha deciso di mettere all’asta una maglia dell’ex Capitano della Fiorentina Davide Astori. Si tratta di una maglia dei tempi della Roma della stagione 2015-2015 che Perticone, ad allora difensore degli azzurri di Maurizio Sarri, ricevette dopo un Empoli – Roma.

Ecco il post pubblicato su Instagram dal difensore: