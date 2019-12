La maledizione della numero Dieci

A Firenze quella della maglia numero 10 sembra ormai diventata, da qualche anno a questa parte, una vera e propria maledizione. Quella che in passato è stata la maglia del grande Giancarlo Antognoni, nelle ultime stagioni è stata oggetto di un lungo passamano che non ha trovato ancora un vero e degno proprietario.

L’ultimo “vero” 10 visto con la maglia della Fiorentina è “il fenomeno” Adrian Mutu, che l’ha indossata per 5 anni dal 2006 al 2011, collezionando 112 presenze e segnando più di 50 gol. Dopo di lui la maglia con il dieci è stata indossata da Santiago Silva e Ruben Olivera, che in due hanno raggiunto poco più di 20 presenze segnando un solo gol. Una parentesi sicuramente più felice per l’importante tradizione fiorentina del numero è stata vissuta con Aquilani prima e Bernardeschi, terminando nel 2017 con il “tradimento” di quest’ultimo con il passaggio alla Juventus.

Negli ultimi tre anni la numero 10 è passata dalle mani di Pjaca, Eysseric e infine Boateng, che in tre (fino ad ora) hanno collezionato circa 60 presenze e solo 3 gol. Un numero che a Firenze trasuda passione, qualità e attaccamento alla maglia, sta vivendo un momento piuttosto travagliato che dura ormai da qualche anno. Sperando intanto che già l’attuale proprietario ci faccia cambiare idea, la speranza è quella di trovare al più presto un vero numero 10.