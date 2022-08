La mascotte che può sorprendere tutti e che ha assorbito le indicazioni di Italiano

All’interno della Fiorentina, Costantino Favasuli è uno degli elementi più giovani presenti (classe 2004).

Nel ruolo di terzino destro parte in terza fila, dietro a Dodô e Venuti, ma per La Gazzetta dello Sport resta comunque un profilo da seguire perché ha mostrato applicazione da ragazzo più maturo della sua età.

Al punto che è rimasto in rosa per tutta l’estate, chiamato in causa in particolar modo durante il ritiro di Moena, assorbendo le indicazioni dell’allenatore Vincenzo Italiano. Il che rappresenta un bagaglio importante che gli servirà ovunque sarà nel prosieguo della sua carriera.