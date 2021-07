La maxi offerta della Fiorentina per Belotti? Un lontano ricordo e ora Cairo chiede anche meno soldi

L’ha inseguito un po’ per tutto il 2020 il Gallo Belotti, la Fiorentina, ci ha provato sia d’inverno che d’estate ma nonostante offerte intorno ai 40 milioni, il Torino non ha mai voluto cedere il suo bomber, sperando magari di legarlo a sé fino a fine carriera. Le ultime stagioni granata però sono state piuttosto deludenti, salvate proprio dall’attaccante che ormai è arrivato ad un anno dalla scadenza del contratto. Il rinnovo sembra molto difficile e da Torino fanno sapere che Cairo ad oggi vorrebbe non più di 35 milioni: la Fiorentina a questo punto di Belotti non ne ha più bisogno, avendo puntato su Vlahovic. E quei 40 milioni sono destinati a rimanere un ricordo lontano.