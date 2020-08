La Mediacom cresce ancora nonostante il Covid-19. Commisso: “Abbiamo saldato il debito nato dopo l’acquisto della Fiorentina”

Il Presidente della Fiorentina e fondatore della Mediacom Rocco Commisso ha commentato quello che è il resoconto del secondo trimestre della sua azienda di telecomunicazioni. I ricavi della Mediacom ammontano a 525,8 milioni di dollari, dato che rappresenta un aumento del 3,3% sullo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’utile operativo prima di ammortamenti e svalutazioni adeguato ammonta a 218,1 milioni di dollari, dato che rappresenta un aumento dell’8,0% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Queste le parole di Commisso:

“In 42 anni di carriera nel settore delle telecomunicazioni, anzi, in tutta la mia vita, non ho mai visto un contesto economico così disastroso come quello causato dalla pandemia da Coronavirus in cui moltissime aziende grandi e piccole hanno dichiarato bancarotta o sono state salvate dal fallimento grazie ad enormi aiuti da parte dello stato. In questa situazione negativa generale, Mediacom è andata in forte controtendenza, registrando il proprio novantaquattresimo trimestre consecutivo di crescita dei ricavi anno su anno, un traguardo unico e impressionante per gli annali dell’economia e della finanza americana. In retrospettiva, la nostra decisione strategica di investire 3 miliardi di dollari nell’ultimo decennio sulla nostra rete in fibra “a prova di futuro” è stata visionaria, dandoci la possibilità di gestire facilmente l’aumento del 35% di consumo di banda da parte dei nostri clienti e permettendoci di attrarre la cifra record di 47.000 nuovi clienti Internet nell’ultimo trimestre.

“Sono molto fiero dei nostri dipendenti che lavorano in oltre 22 stati per essere andati oltre il rischio sanitario per poter fornire un servizio ai nostri oltre 1,4 milioni di clienti Internet. Sono ancor più fiero del fatto che, nonostante milioni di persone in tutti gli Stati Uniti abbiano purtroppo perso il posto di lavoro, Mediacom ha portato avanti la sua linea di lungo corso di licenziamenti zero, mettendo il benessere e la sicurezza economica dei nostri dipendenti in cima alle nostre priorità. Sin dalla fine del 2018, nonostante i prestiti e i movimenti finanziari sostanziali per l’acquisizione e l’operatività di ACF Fiorentina, abbiamo saldato oltre 300 milioni di dollari di debito grazie alla capacità crescente di Mediacom di generare liquidità. Ci aspettiamo di superare i 500 milioni di dollari di flusso di cassa libero entro la fine del 2020, un vero e proprio record per la nostra azienda”.