La mediana del Napoli che Gattuso porterebbe volentieri con sé e c’è un Bakayoko a scadenza ravvicinata…

Rino Gattuso l’ha avuto al Milan e poi l’ha chiesto nuovamente al Napoli: Tiémoué Bakayoko è stato un po’ il suo colosso in mediana, alternandosi con Demme, ed entrambi sono calciatori che il tecnico calabrese si porterebbe molto volentieri dietro anche a Firenze. Repubblica oggi ha sottolineato come Bakayoko, che è in prestito, abbia un contratto in scadenza al 2022 con il Chelsea, il che potrebbe renderlo anche meno oneroso: si tratta di nomi però su cui l’influenza dell’allenatore dovrebbe essere molto forte, vista l’abitudine ai palcoscenici europei e ad ingaggi di un certo calibro.