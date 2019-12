La metamorfosi di Montiel: da talento a mistero. E adesso per lui…

Alla prima partita della stagione contro il Monza, l’accoppiata Montiel-Vlahovic aveva fatto sognare i tifosi viola. In quella partita sono bastati 15 minuti ai giovani talenti viola per ribaltare una partita tutt’altro che semplice mettendo a segno due gol (Vlahovic) e siglando due assist (Montiel). La favola però è durata molto poco, visto che quei minuti in campo per lo spagnolo sono stati gli ultimi giocati con la Prima Squadra della Fiorentina. Già nella finestra di mercato estivo si era parlato di una probabile esperienza in prestito per Montiel, ma alla fine il maiorchino era rimasto a Firenze, in bilico tra primavera e prima squadra. Poi gli infortuni: prima un problema alla clavicola, poi uno al quadricipite. All’inizio del mese il suo rientro sembrava essere ormai cosa fatta, invece nelle ultime apparizioni della Primavera Montiel non è apparso neanche nella lista dei convocati (ultima partita giocata il 9 novembre contro il Genoa). Adesso la Fiorentina dovrà scegliere se mandarlo a farsi le ossa altrove o continuare a tenerlo come oggetto misterioso in rosa. L’opzione più probabile ad oggi sembra la prima, anche se con l’arrivo di Iachini adesso è mai dire mai.