La miglior difesa è l’attacco. Iachini a lezione da Fonseca prima di Roma-Fiorentina

Alla vigilia della sfida di campionato tra Fiorentina e Roma in scena domani all’Olimpico si sfideranno due squadre e due allenatori per certi versi agli antipodi. La squadra di Rocco Commisso viene da un prezioso 0 a 0 ottenuto a San Siro contro l’Inter di Conte. Capitan Pezzella e compagni sono riusciti ad imbrigliare la coppia Lukaku-Lautaro. Terracciano, migliore in campo mercoledì scorso, ha blindato la porta viola e, come riportato stamattina dal Corriere Dello Sport-Stadio, può vantare il record di sole 9 reti incassate nel periodo post Covid.

Dall’altra parte domani nella capitale scenderà in campo la Roma di Fonseca, reduce da un roboante 6 a 1 ai danni della Spal già retrocessa. I giallorossi infatti vantano 69 reti all’attivo in questo campionato, frutto del gioco frizzante di Fonseca. La Fiorentina dalla sua registra appena 43 reti siglate in questa stagione. Parecchi gol in meno dunque per la squadra di Iachini, bravo a risolvere i problemi della difesa viola, un po’ meno nell’imprimere un’idea di gioco offensiva alla squadra. Vedremo chi la spunterà tra i due tecnici così diversi. Avrà la meglio l’equilibrio tattico dell’ex Sassuolo o la spregiudicatezza del portoghese? Speriamo che venga smentito il modo di dire “la miglior difesa è l’attacco”.