La miglior difesa è l’attacco: Italiano prepara l’assalto al Milan

Ormai non è più un segreto che la Fiorentina si presenterà all’appuntamento di domani sera contro il Milan con una difesa in emergenza. Senza i vari Milenkovic, Quarta e Nastasic, mister Italiano dovrà cercare una soluzione per sbrogliare questa situazione. Con una difesa così, come si legge su la Repubblica, alla Fiorentina non resta che attaccare.

Toccherà al centrocampo e all’attacco fare gli straordinari e provare a mettere in difficoltà la retroguardia del Milan. Per questo, il tecnico della Fiorentina si affiderà ai suoi uomini di fiducia: Torreira e Bonaventura in mediana, Vlahovic al centro dell’attacco. E sullo sfondo rimane Nico Gonzalez, la cui presenza dal 1’ rimane in dubbio.