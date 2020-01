La miglior performance individuale del 2019? I tifosi della Fiorentina hanno scelto il vincitore

La Fiorentina ha fatto un sondaggio tra i propri tifosi per eleggere la miglior performance individuale del 2019. A vincere, come reso noto dalla stessa società viola, è stato Franck Ribery con la sua prestazione contro il Milan a San Siro. La Viola – ricordiamolo – ha vinto per 3-1 ed il francese è stato il grande mattatore della partita. Ecco il tweet pubblicato dalla Fiorentina con il gol segnato da Ribery ai rossoneri: