Dopo l’elezione del Player of The Year, vinto da Franck Ribery, la Fiorentina ha reso noto anche la vittoria del Match of the Year. Per i tifosi viola, la miglior partita della stagione è stata quella di San Siro contro il Milan quando Ribery domò i rossoneri e Castrovilli fece una grande partita.

