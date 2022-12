La minaccia di trovarsi Milenkovic da avversario in Conference? La ipotizzano a Londra

La minaccia del West Ham su Nikola Milenkovic era quella più accreditata prima che il centrale viola rinnovasse per la prima volta il suo contratto: c’era ancora infatti il rischio di poterlo perdere a parametro zero. A Londra si torna a parlare però del serbo perché si è fatto male Kurt Zouma, centrale degli Hammers e allora West Ham Zone ha fatto il nome proprio di Milenkovic. Improbabile che la Fiorentina pensi di liberarsene a gennaio, non avendo neanche incombenze contrattuali. Oltretutto il club londinese è anche uno di quelli in corsa per la Conference League.