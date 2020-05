La missione di Sottil: dodici partire per decidere il suo futuro, ma la Fiorentina ha comunque fatto una scelta

Dalla gran partita con il Napoli alla prima di campionato alle tante panchine di fila. L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di oggi come le premesse fossero ben diverse ad inizio stagione per il giovane esterno d’attacco della Fiorentina Riccardo Sottil. Con Iachini in particolare l’ex Primavera viola ha visto il campo in appena tre occasioni, con soltanto 40 minuti disputati in campionato, più 10 minuti contro l’Inter in Coppa Italia. Questo perché, oltre la ricerca di una posizione definitiva sul terreno di gioco per esaltarne le caratteristiche, il tecnico ha dato voluto dare priorità alla classifica in bilico, non ha aiutando però il ragazzo sul piano della continuità. Ma la Fiorentina crede in Sottil, come dimostra il recente rinnovo del contratto fino a giugno 2024, con opzione per un altro anno. Lo stesso Sottil si è già dato un obiettivo, ovvero sfruttare le eventuali dodici partite che restano per costruire il proprio futuro. Meglio se a Firenze, oppure altrove: per tornare un giorno in viola.