La missione ‘Mondiale’ di Burdisso, la ricerca di due giocatori

In questo fine settimana, volerà in Qatar il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso. Della sua missione ai Mondiali ne parla stamani La Repubblica, dove leggiamo che il dirigente viola controllerà da vicino i giocatori gigliati impegnati nella competizione, ma non solo.

Ci sarà anche una fase di osservazione di quei talenti che meritano attenzione. Giocatori che possano fare al caso della Fiorentina che è alla ricerca, si legge ancora sul giornale citato, di un difensore centrale e un mediano.