La missione Ribery di Prandelli. “Questo è quello che ho in mente per lui”

Una delle missioni del nuovo allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, sarà quella di proteggere le qualità di Franck Ribery, cercando di fargli prendere meno calci e soprattutto evitando di cercarlo con un’intensità che alla fine fiaccherebbe anche un ventenne, figuriamoci lui che proprio giovanissimo non è. Su questo tema si concentra La Nazione.

Prandelli ha spiegato così il progetto che ha in testa per l’ex giocatore del Bayern: “Franck è un giocatore meraviglioso, unico, dobbiamo sfruttare meglio i suoi colpi evitando di cercarlo sempre nella fase di ripartenza”.

Un gioiello antico da far risplendere con equilibrio, possibilmente nei momenti giusti, garantendogli una cura adeguata. E proprio Ribery, che Prandelli non rivedeva dalla famosa partita scippata dal Bayern negli ottavi di finale di Champions (2010, gol di Klose in fuorigioco spaziale con la complicità di Ovrebo ndr) si è meritato una battuta scherzosa da parte del nuovo allenatore della Fiorentina: “Cosa gli dirò? beh, che è un mariuolo…”.