La Nazionale continua a perdere pezzi in vista dell’Olanda. E Bonaventura…

Perde pezzi la Nazionale di Roberto Mancini in vista della partita di Nations League contro l’Olanda, di scena mercoledì sera a Bergamo. Questa mattina si è infatti infortunato l’esterno della Lazio Lazzari, che ha lasciato il ritiro. Sarà assente anche Belotti, squalificato dopo l’ammonizione rimediata ieri sera. Infine, per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina, non si riaggregherà al gruppo Giacomo Bonaventura, che aveva lasciato il gruppo per la nascita del figlio.

0 0 vote Article Rating