La Nazionale perde Biraghi: il capitano della Fiorentina lascia il ritiro per infortunio

Situazione imprevista in casa Italia. La Nazionale dovrà rinunciare a un giocatore per la sfida di Nations League contro l’Inghilterra, in programma questo sabato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Cristiano Biraghi, terzino e capitano della Fiorentina, ha lasciato il ritiro dell’Italia per un infortunio.

Il commissario tecnico Roberto Mancini, dunque, dovrà fare a meno di uno dei suoi terzini sinistri. Biraghi ha giocato quasi tutta la partita contro la Germania, pareggiata 1-1, mentre è rimasto in tribuna contro l’Ungheria. Adesso, ci sarà da capire l’entità dell’infortunio del capitano viola (che interesserebbe la gamba sinistra), in attesa di nuovi aggiornamenti.