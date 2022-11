La Nazione: 2024, rischio svincolo di massa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, stamani c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Gaffe di Luka poi le scuse”.

A pagina 5, l’apertura è per: “Missione Europa: ora l’attacco è l’arma in più”. In taglio basso invece viene ripreso il tema della prima: “Jovic fa arrabbiare i tifosi. Poi le scuse: “Frainteso”.

A pagina 6, spazio per: “Contratti e scadenze: tutti i ‘ragazzi’ del 2024”. Sottotitolo: “Mentre a rischio svincolo (nel 2023) sono solo in due (Jack e Saponara), la stagione successiva in 13 dovranno rinnovare. Le posizioni di Gollini e Barak“. In taglio basso: “Flachi, che applauso a Italiano: “E’ un allenatore bravissimo”.