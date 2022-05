La Nazione: 55 milioni per 6 gol

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, ecco che leggiamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Per l’Europa e per Firenze”.

A pagina 2 apertura riservata a: “Il destino è nelle mani dei viola Ora uniti, poi il summit-verità”. Sottotitolo: “Europa sicura con una vittoria sulla Juve: giocatori convinti di centrarla. No al ritiro anticipato”.

A pagina 3 grande spazio viene dato a: “Gonzalez-Cabral-Ikonè: tridente d’oro sotto esame”. Sottotitolo: “La squadra viola non segna ma l’attacco del post Vlahovic è costato 55 milioni I sei centri di Nico (due su rigore) e le grandi difficoltà di Cabral (2 gol)”. In taglio alto c’è: “Odrio ci prova, torna Amrabat“. Di spalla il commento: “Non buttiamo via tutto con l’acqua sporca piovuta a Marassi”. In pagina 4 infine c’è: “Uno stadio tutto cuore Sabato la spinta dei tifosi”.