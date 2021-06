La Nazione: Affari e commissioni, scintille con Mendes

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Apertura Ribery: ‘Vorrei restare altre due stagioni’. A pagina 9 si legge: “Ribery, messaggio a Gattuso e ai viola: ‘Pronto a firmare per due stagioni’. In taglio basso: “Il Cagliari prepara l’offerta giusta: Semplici vuole tenersi Sottil”. Di spalla: “Affari e commissioni: scintille con Mendes”. In taglio basso: “Gioia per Quarta: è nata Alba”. E ancora: “L’ex Nuno Gomez: ‘Gattuso a Firenze? Vi farà divertire’”.