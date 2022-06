La Nazione: Al tavolo di Inter e Juve

In apertura sulla pagina sportiva de La Nazione troviamo: “Al tavolo di Inter e Juve”. A pagina 4 “Grillitsch c’è, ma spunta Fagioli. Tutte le variabili del dopo Torreira”.

Di spalla “La Primavera fermata in semifinale dalla Juve”. In taglio basso “Dodò e Dubois per riaccendere la fantasia”. A pag 5 Batigol cuore di Firenze «Sempre bello essere qui». Di spalla Rock&Gol: “Occhio, Italiano… C’è già Delio Rossi all’uscita di Prato Est”.