La Nazione: All-in per Iachini?

Sull’apertura del QS de La Nazione: “Fiorentina, ora rialzati”. A pagina 4: “C’è Fiorentina-Udinese: Iachini si gioca tutto”. In taglio basso: “La caviglia fa male, Ribery si ferma. Franck convocato, ma non gioca”. A pagina 5: “Rocco spinge la squadra. Callejon, prima da titolare” e in taglio basso: “Caccia alla vittoria numero 50 contro i friulani”.

