La Nazione: Allarme viola

In prima pagina del QS, nella fotografica centrale, “Caccia al gol, allarme viola”. A pagina 4 “Cutrone, Vlahovic, Kouamé: ora tocca a voi”, nel sommario “Il passaggio del turno di Coppa Italia riaccende la squadra viola, ma l’emergenza-gol continua. E Prandelli studia la soluzione”. In taglio basso “Montiel, lo spagnolo gracile. Con un sinistro da chirurgo”. Chiude a pagina 5 “Pazzolivo & C. Quando la coppia incendia il calcio”, nel sommario “Con l’addio di Pazzini si chiude una piccola epoca. Ecco le altre accoppiate di fatto nella storia viola”.