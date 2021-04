La Nazione: Allenatore, ora è corsa a tre

In prima pagina sull’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo dedicato alla Primavera della Fiorentina: “Tris di Coppa, trionfo viola”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Gioia giovani, la Coppa Italia è viola. E Rocco Commisso si gode il trionfo”. Di spalla: “La gioia di Aquilani: “Merito dei ragazzi”. In taglio basso si parla dell’allenatore per la prossima stagione: “De Zerbi, Gattuso, Ranieri: ora è corsa a tre”. Sul mercato: “Il Marsiglia vuole lo sconto per Lirola“. A pagina 5 invece un commento su un gesto tecnico: “Sberleffo Dusan, quel cucchiaio da geni del calcio”.