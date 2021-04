La Nazione: Anche l’Atletico in fila per Vlahovic

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Campo (s)minato. Vincere fuori? Ora è possibile”. A pagina 4: “Viola a Genova, missione possibile. Le sfide fuori casa non sono tabù”. E ancora: “Tornano i nazionali. Gruppo al completo”. In taglio basso: “Dieci milioni, il tesoro dei procuratori” e “Anche l’Atletico in fila per Vlahovic“. A pagina 5 si legge: “Fatica e sostanza. La vita di mediano di ‘Picchiabeppe’. E ancora: “La seconda ‘prima’ di mister Iachini e i ritorni in viola dei predecessori”.