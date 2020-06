La Nazione: Andersen, il mercato si riaccende in difesa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, ecco che troviamo il titolo: “Tanta sete di Fiorentina“. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Fiorentina nuova: prove di salvezza e futuro”. In taglio basso: “I timori di Iachini: “Senza pubblico sarà più dura”. E non si fida degli avversari in crisi di risultati”. A pagina 5 la probabile formazione viola: “Ribery dal primo minuto. E Pulgar direttore in mezzo”. A pagina 8 invece c’è: “Andersen, il mercato si riaccende in difesa”.

0 0 vote Article Rating