La Nazione: Bajrami, che intreccio

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Notte di fuoco siamo pronti!”.

A pagina 2, apertura per: “Dentro o fuori, sfida senza appello Questa sera ci giochiamo il futuro”. Sommario: “Fiorentina al primo bivio, il Twente promette battaglia. Atmosfera infuocata allo stadio di Enschede L’esame europeo di Vincenzo Italiano e la ricerca di conferme per allontanare le (prime) critiche”.

A pagina 3 ci sono le parole di Italiano: “Paradiso o inferno? Dipende solo da noi”. E anche quelle dell’altro allenatore: “Il pallottoliere di Jans “Hanno il 58 per cento”.

A pagina 4 invece c’è il mercato: “Lo Spezia su Nastasic Assist per Nikolaou Bajrami, che intreccio”. Sottotitolo: “Domani primo giorno a Firenze per Barak: pronto per il Napoli? Vertice di mercato nel week end. Benassi può tornare al Toro”. In breve anche: “Kokorin resta viola Rescissione o addio: a gennaio si può”.