La Nazione: Bakayoko, che idea!

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Il killer viola degli spareggi”.

A pagina 2, viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Viola, un motivo in più per crederci Spareggi: Italiano match winner”. Sottotitolo: “Il tecnico è l’unico in Italia ad aver vinto i playoff in tre categorie diverse. E questo è un record assoluto”. In taglio basso: “Rebus Europa Tante possibilità e una certezza”.

A pagina 3 sul mercato: “Bakayoko (Psv), che idea Niente sconto per Torreira“. Sottotitolo: “Il giovane attaccante (jolly di fascia e centrale) costa poco meno di 2 milioni Prestiti e riscatti. L’Arsenal aspetta i 15 milioni per Lucas. Odriozola verso il Real”. In taglio alto: “Odriozola, prove di recupero”. Di spalla infine: “Elogio di Amrabat Diamo il suo nome alla vittoria viola”.