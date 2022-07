In apertura sulla pagina sportiva de La Nazione, troviamo un titolo sull’ultimo obiettivo di mercato della Fiorentina: “Sorpresa Puig. Firenze sogna”.

A pagina 4 “Barcellona chiama Firenze. E ora Italiano sogna Puig“. Di spalla “Depositato in Lega il contratto di Mandragora. Comunicati in parallelo di viola e Juventus”. A pagina 5: “L’effetto viola è tornato: abbonamenti, via”. In basso: “Microfono a Pradè”. ” C’è anche Milenkovic”.