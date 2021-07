In prima pagina del QS de La Nazione: “Italiano chiude Moena e apre il mercato: “A me 5 esterni”. A pagina 8 l’articolo “Italiano tutto sulla fascia: “Voglio 5 esterni”, in basso la cronaca dell’amichevole “Personalità Bianco. E Biraghi risponde sul campo: 4-0”. A pagina 9 “Vlahovic re del gol anche a Moena. E ora inizia la telenovela-rinnovo”, in taglio basso “Milenkovic pronto a partire, Nastasic in pole”