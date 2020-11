La Nazione: Bivio Prandelli

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Riecco Cesare: “Senza paura“. A pagina 4 leggiamo: “Bivio Prandelli, un tuffo nel futuro”. Sottotitolo: “Il senso del gruppo, la voglia di rivincita, la consapevolezza del rischio, l’orgoglio del sogno “Firenze è dentro di me e sono un tifoso viola: voglio una squadra che abbia coraggio e passione”. In taglio basso: “I nazionali partono. Ma rischiano”. A pagina 5 sempre su Prandelli: “Prima mossa: valorizzare i colpi di Ribery”. A pagina 6 infine troviamo: “Ecco come giocherà la nuova Fiorentina”.

