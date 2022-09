La Nazione: Cabral lancia la sua sfida

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, per quanto riguarda la Fiorentina c’è una foto grande di Cabral e il titolo: “Conference, ci penso io”.

A pagina 4 apertura per: “Si alza il sipario sulla Conference Firenze vive l’emozione più bella”. Sottotitolo: “Questa sera (ore 18.45) il debutto nei gironi della competizione. Il primo ostacolo è il Riga (Lettonia) Scelte obbligate per Italiano, tra squalifiche e infortuni, ma scende in campo la squadra ’migliore’. Di spalla: “Re Artù scalpita e lancia la sua sfida: scavalcare Jovic“.

A pagina 5 leggiamo: “Pressing Italiano “Voglio ferocia e cattiveria”. E ancora: “L’allenatore accende l’avventura in Conference “Non è la Champions, ma l’abbiamo voluta tanto”. Di spalla gli avversari: “La spinta di Morosz “Il Riga ci crede”.

A pagina 6 infine: “C’è Ranieri accanto a Quarta Quella ’strana coppia’ in difesa”. Sottotitolo: “L’argentino a caccia di una prestazione che possa riscattare un periodo vissuto troppo al buio L’ex della Salernitana si prende una maglia da titolare dopo che è stato a un passo da lasciare Firenze”.