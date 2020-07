La Nazione: Fiorentina devi correre, la caccia al gol passa da FR7

In prima pagina del QS: “FR7-Cutrone, caccia al gol”. A pagina 5: “Un De Rossi alla Mancini, ma la Fiorentina si infuria”. A pagina 6: “Ribery non si ferma mai. Fiorentina devi correre”. In basso: “Il Ninja, Firenze e quell’intesa col Gladiatore”. A pagina 7: “La società fa quadrato attorno a Iachini”. A pagina 8 invece la chiusura: “Cutrone centravanti e Chiesa a tutta fascia”, “Azzurro portafortuna” e “Anche l’arbitro è ok”

