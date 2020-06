In prima pagina de La Nazione nell’edizione sportiva: “C’è Belotti nel mirino”. A pagina 4: “Caccia aperta a Belotti, pressing sul Torino”. In taglio basso: “Da Ribery a Montella: un anno con Commisso. E per il club viola lo sbarco in Lega è più vicino”. A pagina 5: “Duncan e il grande salto. Grazie ai consigli di Motta”. In taglio basso: “Incertezza per le ragazze. Il campionato resta in bilico”.