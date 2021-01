La Nazione: Cairo mette i soldi sul piatto della Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina il titolo è: “Fiorentina, sei Immobile“. All’interno, in apertura troviamo: “Fiorentina molle, tornano i fantasmi”. A seguire il commento: “Un cantiere troppo aperto. Ora il mercato”. Sul mercato invece leggiamo: “Il Torino in pressing su Kouame”. Sottotitolo: “Cairo mette sul piatto 16 milioni per il prestito con riscatto obbligatorio dell’attaccante. La Fiorentina prende tempo e pensa a un’alternativa. In ballo anche Pulgar, Cutrone e Duncan“. Le reazioni dopo il match: “Prandelli si accontenta “Ma i gol erano evitabili”.

E intanto la Fiorentina Femminile vola in finale di Supercoppa: “Viola fantastiche: il Milan si arrende in rimonta”.