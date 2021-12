C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Capodanno con Ikonè”. Sommario: “Fiorentina: l’esterno del Lille primo colpo di gennaio”.

A pagina 4 si legge: “Ikonè corre verso Firenze, Amrabat ai saluti”. Sommario: “Il mercato entra nel vivo. Il Lille apre all’addio dell’esterno offensivo. Il Napoli può inserirsi sul centrocampista e su… Dragowski”.

A pagina 5: “Dal Sassuolo al Sassuolo in un anno. Così si è capovolta la vita di Dusan”. Di lato: “Nuovi tamponi per la Primavera dopo il focolaio”. In taglio basso: “Com’era moderna la vecchia Fiorentina del primo scudetto”.