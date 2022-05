La Nazione: Caso Torreira, occhio a Lazio e Juventus

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, stamani leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Conti e futuro parla Rocco”.

L’apertura a pagina 2 è per le parole del presidente viola: “Fiorentina in vendita? Sono tutte fake news”. Sottotitolo: “I numeri di Commisso: “Ci saranno 50 milioni da investire, non 150”. Nuovi attacchi a Vlahovic. “Italiano? Spero che rimanga”. In taglio basso: “Franchi, ancora nessun impegno Viola Park, spesa oltre quota 100″. E ancora da parte di Commisso: “Aspettiamo dati certi e possibilità di nuovi ricavi A Bagno a Ripoli i costi sono aumentati ancora”.

A pagina 3 leggiamo: “Rocco-pensiero: il tifo si divide Dallo scontento in formato social alla prudenza dei viola club”. Sul mercato: “Caso Torreira: occhio a Lazio e Juventus Piace Vazquez Vicario–Gollini è il dopo Drago”.