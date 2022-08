La Nazione: Castrovilli, Kouame, Benassi, la Serie A non aspetta

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Milenkovic ecco la firma”.

A pagina 5, apertura dedicata al mercato: “Sorrisi Milenkovic A grandi passi verso il rinnovo”. Sottotitolo: “Entro 48 ore la firma sul nuovo contratto per il serbo Accordo pluriennale con ingaggio di oltre 3 milioni”. In taglio basso: “Addio a Orzan, il gigante buono dal cuore viola”.

A pagina 6 c’è: “Castro, Kouame, Benassi La Serie A non aspetta”. Ovvero: “Entro sabato Italiano dovrà consegnare la lista dei giocatori per il campionato Dai calciatori cresciuti nel vivaio ai giovani: ecco le regole della stagione”. Di spalla: “Sono mister Jovic: risolvo i problemi “Pulp Fiction” in viola”.