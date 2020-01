La Nazione: C’è Duncan e va di corsa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “C’è Duncan, va di corsa“. A pagina 4 si apre con il mercato: “Pressing su Duncan. Il mediano, Cutrone e Bonifazi: tre affari in attesa di Rocco”. In taglio basso: “Bonaventura resta sempre un’idea. Dieci giorni per cercare l’affondo”. A pagina 5 il resoconto dell’allenamento a porte aperte allo stadio: “Pazzesco a Firenze, 8.000 per l’allenamento: patrimonio da rispettare”.