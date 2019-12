La Nazione: C’è Florenzi per Montella

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo dedicato alla Fiorentina: “C’è Florenzi per Montella“. A pagina 4 apertura sul mercato viola: “Florenzi, stretta finale. Pedro, c’è il Flamengo”. In taglio basso: “Prandelli in trattativa con il West Ham. Iachini diventa il primo traghettatore”. E troviamo anche: “Melissa, denuncia su Instagram: “Quel bimbo insultato in tribuna”. Altra pagina per: “Vlahovic, una vita da trapezista. E la conferma resta sempre sul filo”. In taglio basso: “Drago si è preso la porta viola con autorità”.