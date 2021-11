La Nazione: C’è l’ok di Borja Mayoral

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Avviso al Real: voglio Firenze”. Sommario: “Fiorentina, Borja Mayoral a gennaio. C’è l’ok del giocatore”. A pagina 4 si legge: “Ora Borja Mayoral vuole Firenze. Il Real: solo cessione, no al prestito”. Sommario: “L’attaccante è per il secondo anno a Roma, ma non trova spazio: vuole andarsene e la corte viola è gradita. I messaggi agli amici, i complimenti a Vlahovic. E un cartellino valutato 15 milioni dagli spagnoli”. Di spalla: “Nico chiama Alvarez: ‘Lo vorremmo qui’”.

A pagina 5: “Dragowski c’è, ma Terracciano si ‘tiene’ il posto”. Di spalla: “Nastasic si fa male con la sua Nazionale. Il Milan è a rischio”. A pagina 6 l’intervista: “Stelline in viola, visione Galloppa: ‘Il futuro è qui’”.