La Nazione: Centravanti, trattativa fast per gennaio, l’accelerata della Fiorentina

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ragno Alvarez e Borja Mayoral. Trattativa fast per gennaio. Accelerata della società”.

A pagina 6 l’apertura è per: “Borja e Julian, ritmo latino. Affare fast per i 2 bomber”. In taglio basso su Mayoral: “Il cecchino di scuola Real Madrid. Lo scorso anno 17 gol in 47 gare”. E su Alvarez: “Il ragno che vede sempre la porta. Già 15 le realizzazioni del River”.

A pagina 7 invece leggiamo: “Viola, che tesoro. E il valore cresce”. “Chi si è rivalutato: Nico e DV9”. “Chi è calato: Drago e Amrabat“. A pagina 8 infine: “Primavera show. Monologo viola: 5 successi di fila”.