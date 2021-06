La Nazione: Chance per Saponara? Ma in un altro ruolo

Nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina leggiamo in apertura sulla formazione viola: “Fiorentina-Italiano, è già vertice di mercato”. Sottotitolo: “Firma rimandata ma lungo confronto con Barone, Pradè e Burdisso. Ok per l’operazione Sensi, mentre Zappacosta va verso l’Inter“. A seguire: “Chance per Saponara? Ma in un altro ruolo”. Le idee di Italiano: “Verticalità e coraggio: il calcio di Vincenzo”. Sempre sul mercato gigliato troviamo: “Offerta per Milenkovic“.