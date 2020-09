La Nazione: Che pressing per Quarta

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Che pressing per Quarta”. Occhiello: “Corsa Juve-Milan per Chiesa. Piace il difensore del River”. A pagina 4 leggiamo: “Juve e Milan, braccio di ferro per Chiesa”. Sommario: “I bianconeri sono avanti sulla base di 55 milioni (in tre rate), ma Maldini ha appena venduto Paquetà al Lione e ha il cash giusto”. In taglio basso: “Pulgar sta recuperando il tempo perso per il Covid. Dopo la sosta tornerà a dare una mano in mezzo”. A pagina 5 ancora mercato: “La Fiorentina vuole ingranare la Quarta”. Infine leggiamo: “Pezzella lavora ancora a parte. Salterà la sfida contro la Samp”.

